"Единая Россия" - большая политика доступна для всех!
Партия “Единая Россия" открывает двери в большую политику всем гражданам, пользующимся уважением и доверием в обществе и желающим улучшить жизнь в регионах, отметил руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов.
Так уже более тысячи человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании партии “Единая Россия”, из них около 40% являются беспартийными, сообщает Дни.ру.
Около трети от общей численности зарегистрировавшихся участников составили действующие депутаты и представители органов муниципальной власти. Их участие в предварительном голосовании свидетельствует о доверие к самой процедуре, а также о готовности представителей власти честно конкурировать с “новыми лицами”.
Более половины участников предварительного голосования – представители сферы образования, врачи, предприниматели, а это свидетельствует о высоком качественном потенциале будущего состава органов власти, в которые они будут избираться.
Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы муниципальные выборы.
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