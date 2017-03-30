"Единая Россия" - большая политика доступна для всех!

Партия “Единая Россия" открывает двери в большую политику всем гражданам, пользующимся уважением и доверием в обществе и желающим улучшить жизнь в регионах, отметил руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов.

Так уже более тысячи человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании партии “Единая Россия”, из них около 40% являются беспартийными, сообщает Дни.ру.

Около трети от общей численности зарегистрировавшихся участников составили действующие депутаты и представители органов муниципальной власти. Их участие в предварительном голосовании свидетельствует о доверие к самой процедуре, а также о готовности представителей власти честно конкурировать с “новыми лицами”.

Более половины участников предварительного голосования – представители сферы образования, врачи, предприниматели, а это свидетельствует о высоком качественном потенциале будущего состава органов власти, в которые они будут избираться.

Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы муниципальные выборы.