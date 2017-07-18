Регионализация Тульской области

В России в последние два года проводится новая кадровая политика, направленная на поступательную смену руководства регионов, что в свою очередь должно улучшить жизнь в субъектах РФ.

Основная цель ротации – добиться смещения приоритетов местных властей в пользу решения проблем, волнующих непосредственно жителей регионов. С 2016 года в России сменилось 15 губернаторов. Первые кадровые перестановки затронули Тульскую область, так в феврале 2016 года президент Владимир Путин назначил Алексея Дюмина временно исполняющим обязанности губернатора, сообщает Независимая газета.

Фокус внутренней политики имеет сегодня очевидный уклон в региональную повестку. Федеральный Центр озабочен развитием потенциала регионов, человеческого капитала и привлечения инвестиций. Первые шаги в данном направлении были сделаны в Тульской области. В регионе, где присутствует ряд социально-экономических проблем, в первую очередь, связанных с экологией и оттоком населения, начались серьезные перемены. За два года Тульская область трансформировалась в один из самых благоприятных для привлечения инвестиций регионов и претендует на статус туристического центра федерального масштаба.

Осенью 2016 года Алексей Дюмин одержал безоговорочную победу на первых за 15 лет выборах губернатора Тульской области, набрав более 80% голосов избирателей. Параллельно с этим правительство Тульской области реализовало ряд социально значимых проектов. Перед новым руководством поставлено ряд очень важных задач, а именно развитие опорной инфраструктуры региона, восстановление производственных объектов, проведение актуальных событий, которые смогут привлечь туристов и сделать регион более привлекательным для жизни и культурного отдыха.

Для реализации этих задач в апреле 2016 года была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая», которая находится в 180 км от Москвы между двумя крупнейшими промышленными центрами региона – Тулой и Новомосковском. В радиусе 40 км от «Узловой» проживает более 1 млн человек, что говорит о высоком кадровом потенциале проекта. В прошлом году в рамках международного инвестиционного форума в Сочи были подписаны соглашения с потенциальными резидентами «Узловой» на общую сумму более 10 млрд рублей. Для них предусмотрены существенные льготы: 0% налога на имущество, землю и транспорт, импортную пошлину и НДС. До 2018 года за счет средств бюджета Тульской области завершится создание объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры для «Узловой». Этот крупный амбициозный проект ориентирован в первую очередь на инвесторов, а также на улучшение экономической ситуации в области и создание новых рабочих мест.

Также в рамках ПМЭФ-2017 Тульская область заключила с инвесторами 22 соглашения на общую сумму 83,7 млрд рублей. Особо можно выделить реализацию таких совместных проектов, как тепличный комплекс по производству овощей стоимостью 24 млрд рублей, строительство литейно-прокатного комплекса, прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Тулой и Москвой.

На территории Тульской области находится более 100 промышленных объектов, 5 из них входят в корпорацию «Ростех», которая является крупнейшим работодателем региона. Среди них такие стратегически важные предприятия, как Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, Научно-производственное объединение «Сплав», Тульский оружейный завод.

Также в настоящее время благодаря губернатору области Алексею Дюмину идет возрождение завода электроакустического оборудования «Октава». На базе предприятия будет создан индустриальный кластер, состоящий из нескольких элементов и выполняющий ряд разноплановых задач. Под этот проект корпорация «Ростех» и Тульская область привлекли средства частного инвестора в лице Михаила Шелкова в размере до 1 млрд рублей. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

Эксперты полагают, что кластер «Октава» изменит Тулу так же, как обновленный «Красный Октябрь» – Москву.

Изменения в Тульской области – яркий и наглядный пример влияния на региональную жизнь сильной политики губернатора. Будучи в недавнем прошлом лидером среди регионов-доноров, Тула буквально на глазах превращается в перспективное место для жизни и работы. Тактика нового руководства в управлении областью может быть спроецирована и на другие федеральные субъекты, что может послужить общим подходом к регионализации экономической и социокультурной жизни.