Ростех возведет в Ярославской области "Умный город"

13 июля 2017 года состоялась встреча председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко с директором по особым поручениям Ростеха Василия Бровко в рамках реализации экосистемного проекта «Умный город».

В ходе совещания стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся реализации будущего проекта, сообщает BFM.ru.

«Умный город» в Ярославле — настоящий прорыв для отечественных ИТ-технологий: город будет модернизирован преимущественно с помощью российских ИКТ-решений. Выбор на Ярославскую область пал неслучайно, именно там расположено 8 крупных предприятий Корпорации. Внедрение современных интеллектуальных систем позволит усовершенствовать инфраструктуру, повысить безопасность и улучшить экологическую обстановку ключевого для Ростеха региона.

Соглашение о реализации проекта между Ярославской областью и Ростехом было подписано на ПМЭФ-2017. Это первый «пилотный» проект в рамках деятельности НПО «Конверсия» — совместного предприятия Ростеха и Внешэкономбанка, направленного на диверсификацию производства военной высокотехнологичной продукции в гражданский сегмент рынка.

Предварительная оценка стоимости проекта в Ярославской области составляет 3,5 млрд руб. Он включает в себя несколько элементов: Светлый город, Безопасный город, Интеллектуальная транспортная система, Экомониторинг, Развитие туризма.

За разработку и внедрение ряда элементов «Умного города» будут отвечать ключевые холдинговые компании Ростеха, такие как: Холдинг «Швабе» и Концерн Автоматика.

В настоящий момент Минкомсвязь совместно с участниками рынка разрабатывает федеральную программу «50 умных городов России — 2025 год», старт которой запланирован на 2018 год. Проект «Умный город», реализованный в Ярославской области, может оказаться готовым решением для реализации подобной программы.